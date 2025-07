Maurizio Sarri, l'asso delle toppe

Ora tocca a lei, Maurizio. L’onere e l’onore, la fatica e il numero da prestigiatore, il desiderio di essere come tutti e la certezza di doversi dimostrare diverso. Più forte del pregiudizio e della grande confusione sotto il cielo che a certi filosofi cinesi sembrava la più eccellente delle condizioni per emergere e a lei, probabilmente, pare soltanto un ritorno alle origini, una madeleine dell’epoca in cui per cucinare, in mancanza di derrate, la fantasia era l’ingrediente più importante per mettere in tavola qualcosa di commestibile. Ne “Il pasto nudo”, scritto da uno dei suoi romanzieri preferiti, Burroughs, la perdita di senso è il motore per tentare di dare ordine alle allucinazioni, riappropriarsi di un’identità e sfuggire al controllo di censure sempre più aggressive. Non parla della Lazio di oggi, ma potrebbe. In una situazione territoriale ormai “drogata” da malumori, rivendicazioni, marce, provocazioni, comunicati stampa lisergici e da ventuno anni di convivenza in cui al pubblico pagante, la separazione in casa, non basta più a non sentirsi in prigione, per guardare al futuro con fiducia serve che qualcuno provi non solo a parlare d’amore, ma riesca di nuovo a far battere il cuore.