Lazio, i convocati di Sarri per il ritiro: la lista completa

Tutto pronto in casa Lazio per l'inizio del ritiro estivo. Oggi si sono concluse tutte le visite mediche a Formello, dove da lunedì la squadra si riunirà per i primi allenamenti agli ordini di Maurizio Sarri. Gli allenamenti durante il ritiro estivo sono previsti alle 9 di mattina e alle 18.30 e la squadra alloggerà nel centro sportivo. Il ritiro si concluderà il 26 luglio con l'amichevole contro l'Avellino a Frosinone. La prima di un'importante lista di test in campo: il 30 luglio e il 2 agosto quelli contro Fenerbahçe e Galatasaray, il 9 agosto lasquadra volerà in Inghilterra contro il Burnley e per concludere il 16 giocherà contro l’Olympiakos a Rieti.