Lazio, la campagna abbonamenti vola: Curva Nord sold-out

Nonostate il mercato bloccato, cresce l'entusiasmo dei tifosi per la nuova stagione della Lazio . Il ritorno di Sarri e la promessa di blindare i giocatori chiave hanno acceso i tifosi, che hanno ricambiato con dei dati incredibili sulla campagna abbonamenti per la stagione 2025/26.

Lazio, la Curva Nord è sold-out: entusiasmo alle stelle

La seconda fase di vendita libera, iniziata lunedì 14 luglio, ha infatti fatto registrare la Curva Nord completamente esaurita. Sold-out per il club biancoceleste, che continua a registrare numeri positivi anche in alcuni settori della Tribuna Tevere e nei tre Distinti. I tifosi biancocelesti avranno fino al 20 agosto, data in cui si concluderà la vendita libera, per sottoscrivere un abbonamento. Ma l'entusiasmo sembra essere ben presente.