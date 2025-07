Lazio, che colpo per Lotito: prende un top come addetto agli arbitri, il retroscena

Quando lo hanno visto a Frosinone , sabato sera, pensavano fosse andato a vedere per conto di Rocchi Perri di Roma1. Alcuni dirigenti gialloblù lo hanno avvicinato, curiosi. Non è così: Riccardo Pinzani, per tre anni coordinatore dei club dell’AIA, un grande lavoro fatto con i club di A e B, è invece il nuovo addetto agli arbitri della Lazio , anzi, qualcosa di più: spiegherà ai biancocelesti, regole, tipo di arbitro che li dirigerà.

Lazio, Pinzani è un top player

Un vero colpo per il club di Lotito, se vogliamo fare un paragone: ha preso un... top player, nessuno in Italia è bravo come lui. Una grave perdita (e nessuno ha mosso un dito) per l’AIA, che perde un riferimento per 40 club di vertice, lasciando da solo il designatore Rocchi, del quale era uomo di fiducia.