Dove vedere Fenerbahce-Lazio, in tv? Dazn o Sky, orario e probabile formazione

Continua la preparazione pre-stagionale della Lazio . I biancocelesti, dopo le vittorie in amichevole contro la Primavera e l'Avellino, disputerà una mini tournée in Turchia. La prima sfida vedrà Maurizio Sarri contrapposti al Fenerbahce dell'ex Roma José Mourinho . Sabato, invece, avrà luogo la sfida al Galatasaray.

Fenerbahce-Lazio, l'orario dell'amichevole dei biancocelesti

L'amichevole tra Fenerbahce e Lazio si disputerà oggi, mercoledì 30 luglio, alle ore 19:30 italiane allo stadio Sukru Saracoglu di Istanbul.

Dove vedere Fenerbahce-Lazio in diretta tv

Fenerbahce-Lazio, diretta streaming

La probabile formazione della Lazio

Fenerbahce-Lazio sarà trasmessa in diretta su DAZN . L'app di DAZN è attiva su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a console come Play Station e XBox, o dispositivi quali Amazon Firestick e Google Chromecast.Servizio streaming attivo su DAZN, attraverso portali e applicazioni di riferimento. Potrete seguire l'amichevole della Lazio in diretta su Il, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Pedro. All. Sarri.