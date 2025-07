Fenerbahce-Lazio diretta: l'amichevole tra Mourinho e Sarri di oggi

Terza amichevole precampionato per la Lazio di Maurizio Sarri che, dopo i successi contro la Primavera biancoceleste a l'Avellino, inizia la sua mini-tournée in Turchia sfidando il Fenerbahce di José Mourinho. Appuntamento all'Ulker Stadyumu di Istanbul per una sfida nella sfida, quella tra i due tecnici, che torna a distanza di venti mesi. Segui la diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.