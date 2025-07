Lazio, cosa non ha funzionato con il Fenerbahce e cosa salvare: promossi e rimandati

ISTANBUL (TURCHIA) - Il primo test turco per la Lazio è andato così così. Un errore di Guendouzi in costruzione ha permesso al Fenerbahçe di José Mourinho di chiudere il precampionato con una vittoria. La firma è quella di Kahveci, su assist di En-Nesyri. Per Sarri un esame utile per mettere minuti nelle gambe dei suoi giocatori. Altrettanto utile sarà la sfida di sabato contro il Galatasaray campione di Turchia, che ha appena riabbracciato Osimhen.