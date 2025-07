Galatasaray-Lazio, biglietti già sold out in Turchia: Sarri pronto ad affrontare Osimhen

Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Fenerbahce, prosegue la mini tournée della Lazio in Turchia. La squadra di Maurizio Sarri si prepara alla sfida contro il Galatasaray di Victor Osimhen, appena tornato ufficialmente a Istanbul, in programma il 2 agosto. Una partita molto attesa per i tifosi locali, che hanno acquistato tutti i biglietti disponibili allo stadio Ali Sami Yen.