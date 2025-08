Dove vedere Galatasaray-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

La mini-tournée in Turchia della Lazio continua con la sfida al Galatasaray di Osimhen. I biancocelesti di Sarri tornano in campo dopo i successi contro la Lazio Primavera e l'Avellino, seguiti dalla sconfitta contro il Fenerbahce di José Mourinho. Sarà l'occasione per confrontarsi contro uno dei club più ambiziosi nella prossima Champions League in uno stadio sold out. Un duro banco di prova per continuare a rodare modulo e sincronismi.