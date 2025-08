Lazio, effetto derby: abbonamenti da record  

Il quinto risultato dell'era Lotito , il podio è alla portata nonostante le polemiche che hanno accompagnato l'estate biancoceleste. I tifosi della Lazio hanno risposto presente e continuano a farlo incrementando quotidianamente il numero degli abbonati per la prossima stagione. Domenica sera è stata superata quota 27mila, nella giornata di ieri si è aggiunto un altro centinaio di sottoscrizioni. Le tessere sono a un passo dal quarto totale registrato nel 2009-2010 (27.334), ovvero appena dopo la vittoria della Coppa Italia. In quel caso era stato trainante il precedente trionfo - finale vinta ai rigori contro la Sampdoria - con Delio Rossi in panchina. Ora, oltre al ritorno di Sarri, c'è l'effetto derby a spingere il dato in alto. Il calendario, in parte, stavolta ha giocato a favore della società: la sfida con la Roma si giocherà alla quarta giornata di campionato, fare l'abbonamento entro il 20 agosto permetterebbe di risparmiare e soprattutto di avere la garanzia di un posto all'Olimpico per la gara del 21 settembre (orario e giorno da ufficializzare).

Lazio, il dato sugli abbonamenti

Proprio vista la concomitanza della stracittadina, non ci sarà infatti la tradizionale riapertura della campagna a inizio settembre. Meglio giocare d'anticipo, quindi. La scalata è nel vivo, il disappunto non ha frenato la passione della tifoseria e gli abbonamenti per la Serie A 2025-2026, competizione su cui focalizzare la massima attenzione vista la mancata qualificazione alle coppe europee. La somma attuale è arrivata a 27.100, mancano poco più di 200 tessere per raggiungere quella di 16 anni fa. Poi verrà messo nel mirino il terzo gradino della presidenza Lotito. Scavalcata la stagione 2009-2010, ne rimarrebbero soltanto 3 davanti. In testa c'è la campagna 2023-2024, l'entusiasmo era al top visto il secondo posto in classifica ottenuto con Sarri (alle spalle del Napoli). Furono 30.333 gli abbonamenti complessivi a seguito delle varie riaperture.

Obiettivo

Il secondo record appartiene a 12 mesi fa, anche in quel caso il malcontento e le critiche non avevano fermato i laziali, vogliosi di rimanere al fianco della squadra in casa e in trasferta: 29.036 abbonamenti per accompagnare l'annata di Baroni, partita a velocità sorprendente e caratterizzata dal rallentamento del girone di ritorno. Un passo alla volta, la campagna abbonamenti "Su c`è er Maestro che ce sta a guardà..." può scavalcare il terzo dato degli ultimi 21 anni: appartiene alla stagione 2004-2005, la prima con Lotito presidente, quando il totale si arrestò a 28.731. «Legati a noi», era stato il claim scelto dal comparto marketing a seguito della rivoluzione societaria. Ci siamo quasi, il sorpasso non è scontato, ma possibile. Al momento c'è un gap di circa 1.600 abbonamenti con altri 15 giorni disponibili sino al 20 agosto.

La terza maglia biancoceleste

Nelle prossime ore sarà svelato il terzo kit ufficiale. Sarà blu, la Lazio potrebbe indossarlo sabato in Inghilterra per l'amichevole con il Burnley. Non è stata ancora presa una decisione definitiva sul “debutto”. Sul web nei giorni scorsi circolava la foto di una possibile anticipazione della divisa: con un disegno tono su tono sarà ripreso l'aquilotto stilizzato già presente sulla maglia bianca della scorsa stagione, quella celebrativa dei 125 anni del club.