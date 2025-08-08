Lazio, i convocati di Sarri per l'amichevole con il Burnley: out Vecino

Prosegue la preparazione della Lazio in vista della prima giornata di Serie A, in programma allo stadio 'Senigallia' di Como contro i lariani di Cesc Fabregas, il prossimo 24 agosto. Dopo le due buone prestazioni in Turchia con Fenerbahce e Galatasaray, i biancocelesti di Maurizio Sarri cercano conferme in Inghilterra dove domani, sabato 9 agosto (calcio d'inizio alle ore 16 italiane), sfideranno a 'Turf Moor' i padroni di casa del Burnley neopromosso in Premier League. "Gigot, Patric, Belahyane e Isaksen - si legge nel comunicato ufficiale diramato dal club biancoceleste - continuano i loro programmi personalizzati di recupero per i rispettivi infortuni al Training Center S.S. Lazio. Nell`allenamento odierno, Vecino ha riportato un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Le sue condizioni saranno valutate e monitorate nei prossimi giorni".