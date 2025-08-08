Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Lazio, i convocati di Sarri per l'amichevole con il Burnley: out Vecino

L'allenatore biancoceleste ha diramato la lista dei giocatori che prenderanno parte al test contro i 'Clarets' neopromossi in Premier League: i dettagli
2 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Prosegue la preparazione della Lazio in vista della prima giornata di Serie A, in programma allo stadio 'Senigallia' di Como contro i lariani di Cesc Fabregas, il prossimo 24 agosto. Dopo le due buone prestazioni in Turchia con Fenerbahce e Galatasaray, i biancocelesti di Maurizio Sarri cercano conferme in Inghilterra dove domani, sabato 9 agosto (calcio d'inizio alle ore 16 italiane), sfideranno a 'Turf Moor' i padroni di casa del Burnley neopromosso in Premier League. "Gigot, Patric, Belahyane e Isaksen - si legge nel comunicato ufficiale diramato dal club biancoceleste - continuano i loro programmi personalizzati di recupero per i rispettivi infortuni al Training Center S.S. Lazio. Nell`allenamento odierno, Vecino ha riportato un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Le sue condizioni saranno valutate e monitorate nei prossimi giorni".

Lazio, i convocati per l'amichevole con il Burnley

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel.

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli, Ruggeri.

Centrocampisti: Basic, Cataldi, Dele-Bashiru, Guendouzi, Rovella.

Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Noslin, Pedro, Zaccagni.

Celebra la S.S.Lazio: Maglia ufficiale 125 anni direttamente a casa tua + abbonamento Annuale a soli 69,90€© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Isaksen guarito dalla mononucleosiLa Lazio blinda Rovella