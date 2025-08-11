La Lazio va di corsa con Sarri: reparto per reparto, tutti i retroscena della preparazione

ROMA - Più solida, meno fantasiosa, piena di corsa e di dinamismo. Vecchia perché senza rinforzi, nuova come concezione. Sta nascendo un’altra Lazio. Sarri, definito integralista senza motivo e giustificazione plausibile dai suoi detrattori, ci sta insegnando cosa significa allenare e adeguarsi ai calciatori. I principi di gioco senza tradire le caratteristiche. È inutile pensare alla creatività, alla fantasia, ai colpi di Luis Alberto e Milinkovic, perché non giocano più nella Lazio e non sono stati sostituiti. Ora Mau va di corsa. C’è una dote da sfruttare e di cui ha parlato nel giorno della presentazione a Formello. Quando era andato via dalla Lazio non aveva tanti giocatori in grado di superare picchi da 30 chilometri orari. Ora sì. La velocità, il cambio di passo, l’esplosività muscolare. Non è un peccato viaggiare e sorprendere in contropiede se hai scattisti in squadra. La Lazio, al momento, riesce a segnare ribaltando l’azione e attaccando in campo aperto. Il senso del possesso declinato in profondità appena possibile e quando si aprono gli spazi. Bisognerà migliorare il palleggio e trovare l’imbucata per Taty o Dia, ancora a digiuno e con pochi rifornimenti, ma la fase difensiva funziona bene. La Lazio copre bene il campo, è corta e compatta, concede poco.