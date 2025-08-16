Dove vedere Lazio-Atromitos in tv? Dazn o Sky, orario

© Getty Images
Ultima amichevole estiva per la Lazio di Maurizio Sarri, che oggi affronterà l'Atromitos, club greco che milita nella massima serie ellenica, in vista dell'esordio ufficiale contro il Como in campionato, in programma il 24 agosto alle 18:30.
Lazio-Atromitos, l'orario dell'amichevoleLazio-Atromitos si disputerà oggi, sabato 16 agosto, alle ore 20 allo stadio Centro d'Italia-Manlio Scopigno di Rieti..
Dove vedere Lazio-Atromitos in diretta tvL'amichevole tra Lazio e Atromitos sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN.
Dove vedere Lazio-Atromitos in streaming
Servizio streaming attivo sui siti e l'app ufficiale di DAZN. Potrete seguire la partita in diretta anche sul Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.