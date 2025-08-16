Lazio-Atromitos diretta: segui l'ultima amichevole di Sarri LIVE

RIETI - Nello stadio intitolato a Manlio Scopigno, il tecnico dello storico scudetto del 1970 del Cagliari, si conclude il precampionato della Lazio. A Rieti, questa sera (sabato 16 agosto), la squadra di Sarri sfida i greci dell'Atromitos - club di Atene che ha chiuso al settimo posto la scorsa Super League - nell'ultima amichevole prima del debutto in Serie A contro il Como. Dunque, per i biancocelesti la partita di oggi rappresenta la prova generale in vista del via ufficiale della nuova stagione. Non ci saranno i tifosi laziali che diserteranno la trasferta a Rieti per contestare nei confronti di Lotito. Segui la diretta e tutti gli aggiornamenti.

19:02

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (4-3-3): Mandas; Lazzari, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Guendouzi; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

19:01

Lazio, esordio della terza maglia

Questa sera la Lazio giocherà con il terzo completo, che farà il suo esordio: maglia e pantaloncini blu e aquila anni '70 stilizzata.

18:55

Lazio, Castellanos ancora a caccia del gol

Castellanos non si è ancora sbloccato: un gol annullato per fuorigioco a Frosinone con l’Avellino, altri due colpi di testa con il Burnley, ma quasi mai si è liberato al tiro. In Turchia ha sofferto, circondato dai difensori del Galatasaray. Meglio in appoggio che nella finalizzazione. Questa sera tenterà di ritrovare la via del gol prima dell'inizio del campionato.

18:50

Sarri cerca nuove risposte dalla Lazio

Mancano appena otto giorni alla prima di campionato della Lazio, oggi Sarri verificherà la messa a punto del motore biancoceleste. Servono conferme di tenuta difensiva e progressi negli ultimi trenta metri. L’ordine tattico è apparso evidente nelle amichevoli in Turchia e anche in Inghilterra contro il Burnley, ma il Comandante sbuffa. Non è solito accontentarsi e allentare la tensione. Nei tre test di livello internazionale la Lazio poteva divorare il campo con i suoi scattisti. Di fronte ai greci dell’Atromitos, copione rovesciato: bisognerà condurre la danza, faticare nella ricerca del varco di accesso all’area di rigore, aggiungendo velocità di palleggio e se possibile creatività.

18:50

Dove vedere Lazio-Atromitos

Alle ore 20 è fissato il fischio d'inizio della partita, di scena allo stadio Centro d'Italia-Manlio Scopigno di Rieti. Sarà possibile seguire la gara in diretta tv: ecco dove.

Stadio Centro d'Italia-Manlio Scopigno (Rieti)