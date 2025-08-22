Lazio, trattativa in corso per il nuovo falconiere di Olympia: c'è un'altra candidatura

ROMA - Lavori in corso per trovare l'erede di Olympia . La Lazio è ancora alla ricerca di una nuova aquila che possa diventare mascotte del club e che riesca a offrire di nuovo quel volo spettacolare unico nel suo genere nelle partite in casa della squadra biancoceleste. Per sostituire Juan Bernabé , licenziato lo scorso gennaio, si era parlato sin dai primi giorni di Monica, di Tolfa , come possibile nuova falconiera, ma le trattative sembrano non essere andate in porto.

Le alternative verso il Verona

Ci sarebbero comunque una serie di alternative ancora in ballo e una di queste in fase avanzata. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti, con l'obiettivo di proporre prima possibile una nuova aquila per farla volare all'Olimpico. La prima gara casalinga della stagione è in programma il 31 agosto, contro il Verona. Chissà se per quella data ci saranno delle novità per i tifosi biancocelesti.