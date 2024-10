Lazio, l'aquila Olympia entra a sorpresa: la festeggiata è senza parole

Olympia regina della festa

La ragazza, tifosa della Lazio e vestita non a caso con un abito interamente celeste, non appena ha visto entrare Bernabè con Olympia ha sbarrato gli occhi per l'incredulità. Poi, insieme a tutti i presenti, ha intonato l'inno della Lazio mentre ammirava da vicino l'aquila, coronando una serata indimenticabile.