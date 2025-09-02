Lazio senza tagli: Insigne ora deve aspettare

Non è arrivato nessuno e sono rimasti tutti: Gigot, Basic, Fares e Kamenovic. Mercato bloccato dall’inizio alla fine, non solo per gli acquisti, anche per le cessioni. Quest’ultime slegate dai vincoli, stoppate da varie circostanze. Lotito e Fabiani contavano di sfoltire la rosa e di tagliare ingaggi per rientrare nel limite dell’80% tra spese e ricavi, traguardo necessario per sbloccare totalmente il mercato di gennaio. Ad oggi, nella finestra invernale, salvo sorprese, la Lazio potrà acquistare solo cedendo e dovrà farlo alle stesse cifre. Gigot continuerà a pesare per 1,8 milioni più bonus, ogni possibilità di trasferimento si è bloccata. Ha un problema fisico imprecisato, sarebbero interessati un’anca e la caviglia, a tal punto da rischiare la bocciatura in sede di visite mediche. Il centrale è in Francia, probabilmente per effettuare un consulto. Sarebbe a rischio operazione. E’ rimasto Basic, peserà per 1,6 milioni. Fares per 1 milione. Kamenovic per 600 mila euro. Sono tutti fuori rosa, tutti in scadenza a giugno. Non avevano molto interesse a partire prima perdendo parte degli ingaggi. Gigot è stato il primo taglio degli over, si è aggiunto il croato. In lista è stato reinserito Isaksen, tagliato a tempo perché indisponibile. Ma Sarri ha spiegato che la lista è variabile, si possono utilizzare due slot in stagione, i cambi saranno decisi in base alle necessità. Basic sarà rivalutato se a dicembre la Lazio perderà Dele-Bashiru e Belahyane, convocabili in Coppa d’Africa. Nel frattempo verrà valutato il recupero di Patric, spesso fermo.