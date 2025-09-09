Lazio, il divieto e il compromesso

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Lotito ha sempre parlato di gestione virtuosa: niente mutui, leasing e bond. Ma l’errore nell’ultima trimestrale è sfuggito al suo controllo e ha comportato un prezzo. La Lazio è l’unico club europeo che non ha potuto fare acquisti per il mancato rispetto di tre parametri: indice di liquidit&agr
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte