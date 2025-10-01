Lazio, lo sponsor e i conti: Lotito si muove

Roma - Il fatidico 30 settembre è trascorso, ma il futuro della Lazio (mercato semiaperto o aperto a gennaio) non si conoscerà subito. La fotografia dei conti vale alla data di ieri, la società ha tempo fino al 16 novembre per depositarli aggiornati ai primi tre mesi della stagione 2025-26. E’ immaginabile che lo faccia a metà ottobre, quando le stime non saranno preliminari come adesso, ma esatte. Oggi, 1 ottobre, si insedierà la Commissione per il controllo economico-finanziario che soppianterà la Covisoc: «Ci sarà una prima fase di transizione veloce perché dovrà entrare immediatamente nella piena operatività», ha detto nei giorni scorsi il ministro per lo Sport, Andrea Abodi. La Commissione esaminerà i conti della Lazio al 30 settembre, il club conoscerà il verdetto entro la fine di novembre, determinerà le decisioni in vista del mercato di gennaio. La Lazio punta ad ottenere lo sblocco totale, è quanto trapela da settimane. Se ci riuscirà o meno lo dirà solo il tempo. Il club doveva rientrare nella soglia dell’80% tra spese e ricavi. Ha risparmiato gli ingaggi di Casale e Tchaouna, ceduti a Bologna e Burnely. Ha incassato una prima tranche di soldi legati ai pagamenti triennali e conta sull’esigibilità di un vecchio credito da riscuotere da poco più di 10 milioni. Starà alla commissione valutare se basterà l’esigibilità ai fini del riassesto dei conti.