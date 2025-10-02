Doppio Castellanos: gol e assist per la Lazio

Non solo gol, appunto. L’argentino è il primo in classifica degli assist , a quota 3, insieme a Nico Paz, Krstovic e Yildiz . Una statistica che conferma la sua predisposizione a giocare per la squadra , nonostante un ruolo che tradizionalmente porterebbe a pensare solo alla finalizzazione . Castellanos si muove, apre spazi, lavora per i compagni e allo stesso tempo sa trasformarsi in bomber quando l’occasione si presenta. C’è di più. L’argentino è l’unico giocatore ad aver fornito almeno tre assist in ognuno degli ultimi tre campionati di Serie A , a partire dal 2023-2024. Una continuità che pochi altri possono vantare, sintomo di un rendimento stabile e di una crescita costante nel tempo. Sarri , insomma, sta costruendo gradualmente un attaccante che non solo segna, ma costruisce, illumina, inventa. Centravanti e trequartista allo stesso tempo . Contro il Genoa , la sua prestazione è stata da trascinatore. Prima l'intuizione che Cancellieri ha trasformato nel gol dell'1-0, poi il movimento da rapace dell'area di rigore chiudendo sul primo palo il passaggio di Marusic . Due gesti semplici, ma fondamentali, che hanno permesso ai biancocelesti di conquistare tre punti vitali dopo settimane tormentate.

Lazio, le opportunità

Sarri lo coccola, consapevole che in questo momento il destino della squadra passi soprattutto dai suoi piedi: «È forte di testa, nelle acrobazie e va alla conclusione con entrambi i piedi. Può fare tanti gol. È un giocatore che a livello realizzativo può crescere. Contro il Genoa era una partita preparata per far aprire gli spazi agli attaccanti esterni. E lui facendo così ha qualità per mandare in porta i compagni». Taty si sta caricando la Lazio sulle spalle con personalità, spirito di sacrificio e, finalmente, i gol. Con l'arrivo del Comandante in panchina gli è stata fornita l'occasione di fare il salto di qualità, di crescere sotto tutti i punti di vista. E Castellanos sta rispondendo con i fatti, partita dopo partita, a suon di reti e assist. Il pacchetto completo, insomma. Una combo che a Formello sperano di vedere replicata ancora a lungo, perché se Taty gira, la Lazio segna e vince.