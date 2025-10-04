Cataldi: "Rigore netto, l'arbitro ci ha detto che non c'era nulla"

Contro la Roma era andato vicino a pareggiarla all'ultimo secondo con il palo colpito, contro il Torino ci è riuscito su rigore: Danilo Cataldi ha evitato la seconda sconfitta consecutiva in casa alla Lazio. Il centrocampista dei biancocelesti si è presentato sul dischetto al 103' e ha firmato il gol del 3-3 dopo un finale accesissimo. Una mega rissa dopo che il direttore di gara non aveva inizialmente concesso il rigore su Noslin: "Non so come si possa non dare subito un rigore del genere, è netto", così ha parlato nel post partita Cataldi. "Io avrei fischiato e poi sarei andato a vedere, l'arbitro ci ha detto che non c'era nulla. Il parapiglia si crea perché non fischia subito. Negli ultimi 10 minuti sono state lasciate andare, magari piccole cose ma che ti fanno innervosire e in quei momenti è difficile trattenersi. Sono cose da campo, che succedono".