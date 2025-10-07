Isaksen e il racconto shock dopo la mononucleosi: "Stavo impazzendo"

Isaksen si racconta dopo la mononucleosi: "Sono rimasto a guardare il soffitto per 14 giorni..."

Non è stato facile per Gustav Isaksen convivere con la mononucleosi, che lo ha costretto ad isolarsi per non correre il rischio di contagiare compagni di squadra e familiari: "Sono impazzito perché sono rimasto sdraiato a guardare il soffitto per 14 giorni senza sapere quando sarei potuto tornare alla mia normale vita quotidiana - ha raccontato il giocatore della Lazio -. Improvvisamente, dopo un allenamento, ho sentito il mio corpo completamente distrutto, così sono andato a farmi un massaggio nella speranza di rilassarmi un po'. Mentre ero sdraiato sul divano, ho iniziato ad avere un forte freddo e, contemporaneamente, un forte mal di gola. All'inizio il medico pensava fosse solo mal di gola. Pensavo di essere fortunato, presto sarei guarito. Ma poi ho iniziato a sentirmi sempre peggio. Sono andato direttamente in isolamento per 14 giorni presso le strutture del club, dove sono stato costantemente monitorato da un medico. Sono stati molto cauti e temevano che potessi contagiare i miei compagni di squadra, quindi non hanno corso rischi. Sono state settimane difficili, - ha ammesso - quando stava arrivando anche la febbre, contemporaneamente avevo la gola gonfia e facevo fatica a deglutire".

Isaksen: "Avevano paura che potessi essere contagioso, tornare a casa mia ha fatto la differenza"

"Molti membri del club mi hanno scritto e alcuni mi hanno anche chiamato per salutarmi - ha proseguito Isaksen -. Ma all'inizio è stato difficile perché tutti avevano paura che potessi essere contagioso, quindi abbiamo mantenuto le distanze. È stato come tornare ai tempi del coronavirus, solo che ero completamente solo. Sono stato davvero male per una settimana e mi sono sentito davvero male. Ma quando la febbre ha iniziato a scendere e mi sono sentito meglio, ho pensato che fosse finita. Non era così... Volevo solo tornare a casa. Così ho preso un accordo con il club affinché mia madre potesse venire da me. Poi avrebbe potuto assumere il ruolo di osservatrice di suo figlio colpito dal virus. Tornare a casa mia ha fatto una grande differenza.- ha precisato l'ex Midtjylland -. Ma dovevo comunque mantenere le distanze dalle persone del club perché avevano paura che potessi essere ancora contagioso. È stato un lungo conto alla rovescia, perché vedevo che la stagione stava iniziando ad avvicinarsi e tutte le partite di allenamento che si svolgono all'inizio si sono svolte senza di me. Hai tempo per pensare a molte cose quando sei a casa a guardare".