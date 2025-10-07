Isaksen e il racconto shock dopo la mononucleosi: "Stavo impazzendo"

Nel corso di un'intervista concessa al portale danese sport.tv2.dk, Gustav Isaksen ha raccontato il difficile periodo che si è appena lasciato alle spalle, dopo aver vissuto 14 giorni in isolamento a causa della mononucleosi. Dal momento in cui si è accorto che qualcosa non andava al percorso che lo ha condotto verso la via del recupero, grazie alle attenzioni della Lazio e della famiglia.
Isaksen si racconta dopo la mononucleosi: "Sono rimasto a guardare il soffitto per 14 giorni..."
Non è stato facile per Gustav Isaksen convivere con la mononucleosi, che lo ha costretto ad isolarsi per non correre il rischio di contagiare compagni di squadra e familiari: "Sono impazzito perché sono rimasto sdraiato a guardare il soffitto per 14 giorni senza sapere quando sarei potuto tornare alla mia normale vita quotidiana - ha raccontato il giocatore della Lazio -. Improvvisamente, dopo un allenamento, ho sentito il mio corpo completamente distrutto, così sono andato a farmi un massaggio nella speranza di rilassarmi un po'. Mentre ero sdraiato sul divano, ho iniziato ad avere un forte freddo e, contemporaneamente, un forte mal di gola. All'inizio il medico pensava fosse solo mal di gola. Pensavo di essere fortunato, presto sarei guarito. Ma poi ho iniziato a sentirmi sempre peggio. Sono andato direttamente in isolamento per 14 giorni presso le strutture del club, dove sono stato costantemente monitorato da un medico. Sono stati molto cauti e temevano che potessi contagiare i miei compagni di squadra, quindi non hanno corso rischi. Sono state settimane difficili, - ha ammesso - quando stava arrivando anche la febbre, contemporaneamente avevo la gola gonfia e facevo fatica a deglutire".
Isaksen: "Avevano paura che potessi essere contagioso, tornare a casa mia ha fatto la differenza"
"Molti membri del club mi hanno scritto e alcuni mi hanno anche chiamato per salutarmi - ha proseguito Isaksen -. Ma all'inizio è stato difficile perché tutti avevano paura che potessi essere contagioso, quindi abbiamo mantenuto le distanze. È stato come tornare ai tempi del coronavirus, solo che ero completamente solo. Sono stato davvero male per una settimana e mi sono sentito davvero male. Ma quando la febbre ha iniziato a scendere e mi sono sentito meglio, ho pensato che fosse finita. Non era così... Volevo solo tornare a casa. Così ho preso un accordo con il club affinché mia madre potesse venire da me. Poi avrebbe potuto assumere il ruolo di osservatrice di suo figlio colpito dal virus. Tornare a casa mia ha fatto una grande differenza.- ha precisato l'ex Midtjylland -. Ma dovevo comunque mantenere le distanze dalle persone del club perché avevano paura che potessi essere ancora contagioso. È stato un lungo conto alla rovescia, perché vedevo che la stagione stava iniziando ad avvicinarsi e tutte le partite di allenamento che si svolgono all'inizio si sono svolte senza di me. Hai tempo per pensare a molte cose quando sei a casa a guardare".
Isaksen convocato in nazionale, ma pochi minuti con la Lazio di Sarri
La Danimarca, oggi affidata al neo ct Brian Riemer, rappresenta un nuovo punto di partenza per Gustav Isaksen, convocato per le qualificazioni Mondiali nonostante lo scarso minutaggio messo a referto alla corte di Sarri in questo avvio di stagione: "Il mio sogno più grande è raggiungere la finale con la Danimarca, - ha detto senza mezzi termini - ed è per questo che mi ha fatto male vedere le prime due qualificazioni ai Mondiali sempre più vicine. Capivo che sarebbe stata una corsa contro il tempo. Pensavano fosse meglio rimanere e trascorrere la sosta per le nazionali al club, così avrei potuto recuperare fisicamente e sentirmi più a mio agio con gli elementi tattici sotto la guida del nostro nuovo allenatore, Maurizio Sarri. Quindi è stato il club a darmi la priorità. Non ho potuto fare molto, anche se desideravo davvero essere lì. Mi sarebbe piaciuto giocare un po' di più, - ha sottolineato - ma in realtà sento che la mia forma è buona e almeno ho fatto tutto il possibile per essere il più in forma possibile. Quindi ora non vedo l'ora di tornare a casa in nazionale".
