Nesta: "Mi chiamò la Roma ma dissi no e ne vado fiero". Poi quel retroscena con Eriksson e la fascia da capitano

Quando il discorso si è spostato su Eriksson Nesta si è emozionato visibilmente. L'aveva visto qualche mese prima della morte, in un Sampdoria-Reggiana (Nesta allenava la Reggiana). In quell'occasione si parlarono e Alessandro si mise a piangere. Mantiene ancora oggi un ricordo splendido del suo ex allenatore, e di quei momenti alla Lazio ha svelato un piccolo retroscena: " Eriksson mi diede la fascia ma non ero pronto , cinque sei anni dopo sarei stato più pronto".

Il passaggio al Milan: "Potevo finire alla Juve e all'Inter

Da un retroscena a un altro, Nesta ha raccontato il passaggio dalla Lazio al Milan concretizzatosi dopo due trattative saltate, con Juve e Inter: "Un po' di mesi prima c'era la possibilità della Juve, ma io non ci volevo andare. Poi è saltata la Juve e dovevo andare all’Inter, ma dopo il 5 maggio l’Inter è sparita, magari hanno fatto altre scelte. Poi l’ultimo giorno di mercato è capitato il Milan. Non ci volevo andare perché ero sicuro che l’Inter avrebbe vinto l’anno dopo. E invece vado al Milan e vinciamo la Champions League il primo anno. Mi è andata bene".