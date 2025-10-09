Nesta: "Mi chiamò la Roma ma dissi no e ne vado fiero". Poi quel retroscena con Eriksson e la fascia da capitano

Gli inizi, la prima volta alla Lazio, i trionfi, la Nazionale, le sconfitte più dure. Alessandro Nesta al BSMT di Gianluca Gazzoli si è raccontanto senza filtri ripercorrendo tutta la sua carriera, da quando riuscì a entrare nella Lazio dopo un provino ("eravamo in 200, ne presero due, me e un altro"), scartando la proposta della Roma, fino a quando diventò allenatore dopo il ritiro. Tra i tanti temi trattati, alcuni - più di altri - hanno catturato l'attenzione dei tifosi biancocelesti e... di quelli giallorossi. Sì perché nel romanzo della vita di Nesta calciatore è entrata giocoforza anche la Roma, squadra rivale da sempre, già da bambino, quando nel condominio della famiglia erano tutti romanisti. Tutti tranne "i Nesta". E allora la rivalità s'è accesa da subito.
Nesta e quell'aneddoto sulla Roma prima della Lazio
L'ex capitano della Lazio ha raccontato un aneddoto interessante proprio sulla scelta della Lazio al posto dei cugini giallorossi: "Mio padre rifiutò la Roma, ne andiamo fieri di questa cosa. La mia famiglia è lazialissima". Poi ha aggiunto: "Giocavo nel Cinecittà a 7-8 anni ed era affiliato alla Roma, ma mio papà lesse sul Corriere dello Sport che c'erano i provini della Lazio. Mio padre disse che alla Roma non dovevo andare e che dovevo fare il provino con la Lazio".
Il ricordo di Eriksson e della fascia da capitano
Quando il discorso si è spostato su Eriksson Nesta si è emozionato visibilmente. L'aveva visto qualche mese prima della morte, in un Sampdoria-Reggiana (Nesta allenava la Reggiana). In quell'occasione si parlarono e Alessandro si mise a piangere. Mantiene ancora oggi un ricordo splendido del suo ex allenatore, e di quei momenti alla Lazio ha svelato un piccolo retroscena: "Eriksson mi diede la fascia ma non ero pronto, cinque sei anni dopo sarei stato più pronto".
Il passaggio al Milan: "Potevo finire alla Juve e all'Inter
Da un retroscena a un altro, Nesta ha raccontato il passaggio dalla Lazio al Milan concretizzatosi dopo due trattative saltate, con Juve e Inter: "Un po' di mesi prima c'era la possibilità della Juve, ma io non ci volevo andare. Poi è saltata la Juve e dovevo andare all’Inter, ma dopo il 5 maggio l’Inter è sparita, magari hanno fatto altre scelte. Poi l’ultimo giorno di mercato è capitato il Milan. Non ci volevo andare perché ero sicuro che l’Inter avrebbe vinto l’anno dopo. E invece vado al Milan e vinciamo la Champions League il primo anno. Mi è andata bene".
