Nesta: "La mia storia alla Lazio è iniziata grazie al Corriere dello Sport"

Durante un episodio del podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli, Alessandro Nesta ha raccontato un curioso retroscena legato ai suoi primi passi nel mondo del calcio. L’ex difensore di Lazio e Milan , oggi allenatore, ha ricordato di quando, da bambino, cominciò a giocare nella Lazio , grazie a Il Corriere dello Sport .

"La mia storia alla Lazio è iniziata grazie al Corriere dello Sport"

Il tecnico ha ricordato con il sorriso come iniziò la sua avventura con la squadra biancoceleste: “A otto anni giocavo nel Cinecittà, una società affiliata alla Roma. Loro mi volevano prendere, ma mio padre mi porta a San Basilio a fare un provino con la Lazio dopo aver letto un annuncio su Il Corriere dello Sport. C’erano quasi duecento bambini, prendono me e un altro. Da lì è iniziata la mia storia con la Lazio. Per mio padre e per tutta la mia famiglia era un sogno, ed ero piccolissimo. Pensa quando ho fatto l’esordio in Serie A, con mio fratello che andava in Curva”.