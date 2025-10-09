Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Nesta: "La mia storia alla Lazio è iniziata grazie al Corriere dello Sport"

Il racconto dell'ex difensore: "Mio padre mi ha portato a un provino dopo aver visto un annuncio sul giornale"
1 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Durante un episodio del podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli, Alessandro Nesta ha raccontato un curioso retroscena legato ai suoi primi passi nel mondo del calcio. L’ex difensore di Lazio e Milan, oggi allenatore, ha ricordato di quando, da bambino, cominciò a giocare nella Lazio, grazie a Il Corriere dello Sport.

"La mia storia alla Lazio è iniziata grazie al Corriere dello Sport"

Il tecnico ha ricordato con il sorriso come iniziò la sua avventura con la squadra biancoceleste: “A otto anni giocavo nel Cinecittà, una società affiliata alla Roma. Loro mi volevano prendere, ma mio padre mi porta a San Basilio a fare un provino con la Lazio dopo aver letto un annuncio su Il Corriere dello Sport. C’erano quasi duecento bambini, prendono me e un altro. Da lì è iniziata la mia storia con la Lazio. Per mio padre e per tutta la mia famiglia era un sogno, ed ero piccolissimo. Pensa quando ho fatto l’esordio in Serie A, con mio fratello che andava in Curva”.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Le altre parole di ZanettiLe aziende di Lotito e il bilancio della Lazio