Da Noslin a Dele-Bashiru, tutti i giocatori in sospeso nella Lazio: il futuro è da scrivere

ROMA - Lotito e Fabiani hanno scelto Sarri, dopo Baroni, per valorizzare gli acquisti 2024, quelli che si erano svalutati, quelli che erano rimasti a metà del percorso di crescita, quelli che non erano sbocciati. Erano tutti libri da scrivere, per Mau. Tali sono rimasti. Il Comandante s’era detto pronto a provarci, avrebbe testato tutti in ritiro. Le prime sette partite parlano chiaramente. Dele-Bashiru ha avuto occasioni, è stato tagliato dopo l’infortunio e non si sa quando sarà reintegrato. Sarà disponibile entro fine mese, se i protocolli saranno rispettati. Noslin ha giocato 20 minuti, frutto di due presenze (11 minuti con la Roma, 9 col Toro), si ricorda il guizzo nel finale coi granata. Sarri lo reputa indefinito come ruolo: "È un giocatore difficile per un allenatore, è complicato collocarlo. Ha la gamba da esterno ma non lo è, potrebbe essere un trequartista ma non ha quella qualità, può essere un centravanti ma non lo è in realtà. È un giocatore che in certe situazioni può darci una mano, che ha numeri e qualità". Tutto e niente, per il momento. Sarri puntava su Isaksen, non l’aveva convinto all’arrivo, l’ha rivisto (da lontano) maturato, più pronto. Ma non l’ha mai avuto. Lo stop di Cancellieri rilancerà il danese, dovrà farsi trovare pronto. Ha giocato 101 minuti, divisi in tre presenze: 10 col Sassuolo, 23 col Torino, 68 a Bergamo. Gli manca la condizione.