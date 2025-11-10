Corriere dello Sport.it
lunedì 10 novembre 2025
Lazio, il comunicato sulle parole di Sarri: "Ha già chiarito sull'arbitro"

Lazio, il comunicato sulle parole di Sarri: "Ha già chiarito sull'arbitro"

Il club biancoceleste ha pubblicato una nota ufficiale dopo quanto successo nel post partita della sfida contro l'Inter a San Siro
2 min
TagsLazioSarri
Dopo la sconfitta contro l'Inter, l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri aveva lanciato la polemica contro l'arbitro: "È l'ora di iniziare a pensare di noleggiare gli arbitri dall'estero, la situazione è abbastanza pesante. Non vedo più arbitri all'altezza, quello di stasera sicuramente non lo è stato" (QUI le parole complete). Dopo le dichiarazioni dell'allenatore, la Lazio ha voluto precisare la situazione con un comunicato ufficiale: "La S.S. Lazio, in riferimento alle dichiarazioni rese dal tecnico Maurizio Sarri al termine della gara di campionato, precisa che – come lo stesso allenatore ha successivamente chiarito – il lavoro dell’arbitro non ha in alcun modo influenzato l’andamento della partita né il risultato finale. Le considerazioni espresse a caldo vanno lette nel contesto immediatamente successivo alla gara, dopo momenti di comprensibile tensione sportiva".    

Lazio, la nota ufficiale dopo le parole di Sarri

La nota ufficiale prosegue: "In un periodo di grande cambio generazionale all’interno della classe arbitrale, è fondamentale che questo processo venga accompagnato e sostenuto con equilibrio, valorizzando la formazione e la crescita dei giovani arbitri. Nella mattinata di oggi, il confronto organizzato da FIGC e Lega Serie A rappresenterà l’occasione più opportuna per esaminare con serenità quanto stiamo vivendo, in un momento di confronto e riflessione che coinvolge tutto il movimento calcistico, con l’obiettivo comune di far crescere ulteriormente il livello del nostro calcio e di tutte le sue componenti".

