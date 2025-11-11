La Lazio e Sarri, la smentita di conferma

Questa mi mancava. Ieri mattina la Lazio s’è prodotta in un comunicato che più paradossale e inutile di così non si può . Il passaggio chiave lo troviamo all’inizio: «La S.S. Lazio, in riferimento alle dichiarazioni rese dal tecnico Maurizio Sarri al termine della gara, precisa che - come lo stesso allenatore ha successivamente chiarito - il lavoro dell’arbitro non ha in alcun modo influenzato l’andamento della partita, né il risultato finale».

Ma se Sarri non aveva mosso appunti sostanziali all’arbitro, qualcuno può spiegarmi il senso di questo intervento della società?

Per la verità Maurizio aveva detto una cosa molto forte e destabilizzante (o costruttiva, fate voi) suggerendo alla Lega di «noleggiare arbitri stranieri». Ha parlato di noleggio poiché è consapevole di avere il mercato bloccato e di non poter accedere al comodato gratuito di un direttore di gara: l’Iva chi la paga?

Con tutti i problemi che devono affrontare tanto Sarri quanto la Lazio, sarebbe stato più opportuno chiarire pubblicamente se la società avrà, o meno, la possibilità di dare una mano al tecnico comprando a gennaio. Tecnico che, sempre a San Siro, aveva precisato: «Mercato di gennaio? Nessuno mi ha detto niente».

Confermo.