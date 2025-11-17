Mercato Lazio, tutti i nomi per Sarri: c'è il norvegese Dahl
ROMA - Una mezzala di corsa e qualità, un regista in più, un vice Zaccagni. Caccia aperta a giocatori con l’identikit sarriano, graditi a Mau e che conquistino il suo benestare. E’ all’opera il diesse Fabiani con il team della talent room di Formello, hanno una missione: compilare una lista da sottoporre al Comandante. I ruoli da rinforzare sono stati indicati da Mau nel vertice di venerdì e i patti sono chiari. Sta al tecnico l’ultima parola anche su cessioni e acquisti. In uscita ci sono Noslin, Belahyane e forse Dele-Bashiru. I nomi in entrata li raggrupperà la società. Cerca profili giovani, under 22. Ma è aperta alla valutazione di giocatori di 27-28 anni, dipenderà da formule e costi. Devono fare colpo su Mau. Il tecnico a giugno s’era presentato con una lista di baby di valore e profili già consacrati, non è escluso che segnali qualche altro talento proporzionato economicamente alle condizioni attuali. Quali condizioni? Difficile dirlo. Oggi la Commissione per la vigilanza sui bilanci delle società verificherà se la Lazio nel weekend ha inviato la mail contenente la fotografia dei conti al 30 settembre, decisiva per determinare se il club ha rispettato la soglia dell’80% tra spese e ricavi oppure no. E’ certo che la Lazio potrà operare a saldo zero a gennaio, cedendo e acquistando alle stesse cifre. In ballo resta l’apertura totale del mercato, per la quale Lotito ha lavorato tra agosto e settembre. Alla decisione si legano anche i rinnovi contrattuali. Col saldo zero non potranno essere sottoscritti nuovi contratti a cifre superiori rispetto a quelle attuali, solo alle stesse. A meno che, cedendo giocatori, le somme incassate non vengano utilizzate in parte per il mercato e in parte per riconoscere nuovi aumenti ai giocatori in attesa. Dubbi da sudoku.
Lazio, i nomi di mercato
Si torna all’estate del blocco, ai nomi delle mezzali che erano stati associati o valutati dalla Lazio. La società pensava ancora a Fabbian del Bologna, non è sul mercato. Era stato appuntato il profilo di Arthur Atta dell’Udinese, 22 anni, ormai in primo piano. Sarri avrebbe fatto follie per Konstantinos Karetsas, stellina del Genk, 17 anni, un royal baby del calcio europeo. E’ nato in Belgio, costa già 20 milioni. Mezzala e ala, titolare 10 volte su 12 nella sua squadra. Questi sono i profili non più raggiungibili, altri forse possono tornare d’attualità. Uno è Guus Til del PSV Eindhoven, società che in estate era sulle tracce di Noslin, in uscita a gennaio. Ha 27 anni, ha segnato 8 gol in Eredivisie perché sta giocando da mezzala e falso nove dopo l’infortunio del centravanti Plea. Nell’ultimo turno ha firmato una tripletta contro l’AZ Alkmaar. In Olanda c’è Sem Steijn, 24 anni, gioca nel Feyenoord, è stato acquistato in estate dal Twente per 10 milioni. Interessava prima della cessione. La Lazio sta studiando i mercati scandinavi, a caccia di operazioni in stile Provstgaard, un profilo che a Sarri piace molto, l’unico delle finestre di mercato 2024 e 2025 (fase invernale). E’ spuntato il nome di Jens Hjertø-Dahl, 20 anni, norvegese, mezzala del Tromsø. Quattro gol in 28 partite di campionato, l’ultima giocata il 9 novembre scorso. Dall’Inghilterra è rimbalzato il nome di Kobbie Mainoo, 20 anni, mezzala, valutazione stellare di oltre 40 milioni. Potrebbe arrivare solo con un prestito gratuito. C’è il Napoli sulle sue tracce. Sono pochi i nomi dei registi rintracciati in estate, tra questi c’era Hugo Sotelo del Celta Vigo, spagnolo, 21 anni.
Lazio, la situazione di Insigne
Il vice Zaccagni per Sarri può essere Insigne, per quanto il ruolo di vice possa essergli scomodo così come la presenza di Lorenzo per Zaccagni. E’ sempre svincolato. E’ rinviato a giugno, salvo offerte per Tavares, l’acquisto di almeno un terzino. A Sarri piace Aaron Martin del Genoa, 28 anni, in scadenza a fine stagione.