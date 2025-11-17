Mercato Lazio, tutti i nomi per Sarri: c'è il norvegese Dahl

ROMA - Una mezzala di corsa e qualità, un regista in più, un vice Zaccagni. Caccia aperta a giocatori con l’identikit sarriano, graditi a Mau e che conquistino il suo benestare. E’ all’opera il diesse Fabiani con il team della talent room di Formello, hanno una missione: compilare una lista da sottoporre al Comandante. I ruoli da rinforzare sono stati indicati da Mau nel vertice di venerdì e i patti sono chiari. Sta al tecnico l’ultima parola anche su cessioni e acquisti. In uscita ci sono Noslin, Belahyane e forse Dele-Bashiru. I nomi in entrata li raggrupperà la società. Cerca profili giovani, under 22. Ma è aperta alla valutazione di giocatori di 27-28 anni, dipenderà da formule e costi. Devono fare colpo su Mau. Il tecnico a giugno s’era presentato con una lista di baby di valore e profili già consacrati, non è escluso che segnali qualche altro talento proporzionato economicamente alle condizioni attuali. Quali condizioni? Difficile dirlo. Oggi la Commissione per la vigilanza sui bilanci delle società verificherà se la Lazio nel weekend ha inviato la mail contenente la fotografia dei conti al 30 settembre, decisiva per determinare se il club ha rispettato la soglia dell’80% tra spese e ricavi oppure no. E’ certo che la Lazio potrà operare a saldo zero a gennaio, cedendo e acquistando alle stesse cifre. In ballo resta l’apertura totale del mercato, per la quale Lotito ha lavorato tra agosto e settembre. Alla decisione si legano anche i rinnovi contrattuali. Col saldo zero non potranno essere sottoscritti nuovi contratti a cifre superiori rispetto a quelle attuali, solo alle stesse. A meno che, cedendo giocatori, le somme incassate non vengano utilizzate in parte per il mercato e in parte per riconoscere nuovi aumenti ai giocatori in attesa. Dubbi da sudoku.