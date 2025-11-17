La Lazio annuncia la nuova aquila: tifosi in estasi per la presentazione social del club. Intanto Olimpia...

ROMA - L'attesa è terminata: ecco la nuova aquila della Lazio . Con un annuncio sui canali social, il club biancoceleste ha pubblicato la foto del nuovo rapace in bella mostra al ' Fersini ', nel centro sportivo di Formello . A quasi un anno di distanza dall'ultimo volo di Olimpia , la nuova aquila potrebbe fare presto il suo esordio allo Stadio Olimpico . Un annuncio che i tifosi laziali aspettavano da tempo e che, finalmente, è arrivato: " Vi presentiamo la nostra nuova aquila ", scrive il club con tanto di foto di presentazione su 'X'. " Spettacolare, come si chiama? ", si domanda un tifoso. " Finalmente ce l'abbiamo fatta. Benvenuta! ", scrive un altro.

Lazio, Olimpia sbarca in Brianza: ecco perché

Il club biancoceleste presenta così, tra l'euforia generale dei tifosi, la nuova aquila che raccoglie il testimone dell'amata Olimpia. Quest'ultima però è pronta a tornare a volare anche lontano dall'Olimpico: guidata dal suo falconiere, lo spagnolo Juan Bernabè, spiegherà le sue ali precisamente in Brianza. L'appuntamento è fissato per omenica 9 febbraio 2026, quando Bernabè e Olimpia saranno gli indiscussi protagonisti allo Sportvillage di Verano Brianza nel pre partita del match di Serie D fra Folgore Caratese e Breno. "Foto con i bambini, giro al ristorante del village e poi terzo tempo al bar a fine partita con Olimpia": lo ha annunciato il giornalista Michele Criscitello, nonché presidente del club lombardo.