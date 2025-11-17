La Lazio annuncia la nuova aquila: tifosi in estasi per la presentazione social del club. Intanto Olimpia...
ROMA - L'attesa è terminata: ecco la nuova aquila della Lazio. Con un annuncio sui canali social, il club biancoceleste ha pubblicato la foto del nuovo rapace in bella mostra al 'Fersini', nel centro sportivo di Formello. A quasi un anno di distanza dall'ultimo volo di Olimpia, la nuova aquila potrebbe fare presto il suo esordio allo Stadio Olimpico. Un annuncio che i tifosi laziali aspettavano da tempo e che, finalmente, è arrivato: "Vi presentiamo la nostra nuova aquila", scrive il club con tanto di foto di presentazione su 'X'. "Spettacolare, come si chiama?", si domanda un tifoso. "Finalmente ce l'abbiamo fatta. Benvenuta!", scrive un altro.
Lazio, Olimpia sbarca in Brianza: ecco perché
Il club biancoceleste presenta così, tra l'euforia generale dei tifosi, la nuova aquila che raccoglie il testimone dell'amata Olimpia. Quest'ultima però è pronta a tornare a volare anche lontano dall'Olimpico: guidata dal suo falconiere, lo spagnolo Juan Bernabè, spiegherà le sue ali precisamente in Brianza. L'appuntamento è fissato per omenica 9 febbraio 2026, quando Bernabè e Olimpia saranno gli indiscussi protagonisti allo Sportvillage di Verano Brianza nel pre partita del match di Serie D fra Folgore Caratese e Breno. "Foto con i bambini, giro al ristorante del village e poi terzo tempo al bar a fine partita con Olimpia": lo ha annunciato il giornalista Michele Criscitello, nonché presidente del club lombardo.