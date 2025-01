Falconiere della Lazio licenziato: arriva il duro comunicato del club

ROMA - Juan Bernabè, il falconiere della Lazio, è stato licenziato dal club capitolino che non ha gradito immagini e video dell'uomo dopo essersi sottoposto ad un impianto di protesi al pene. L'uomo, operato sabato mattina (11 gennaio) dal chirurgo urologo-andrologo Gabriele Antonini alla 'Clinica Nuova Villa Claudia', a Roma, aveva pubblicato nelle ultime ore alcuni scatti sui propri canali social del post-operazione, mostrando anche il pene da diverse angolazioni. Le immagini hanno sorpreso i tifosi, suscitando roventi polemiche. Una condotta, quella di Bernabè, che non è andata giù al club biancoceleste che ha deciso di prendere provvedimenti nei confronti del suo (ex) tesserato.