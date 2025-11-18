Un'altra aquila a Formello: il nome e chi è il nuovo falconiere. Ma non potrà volare prima di Lazio-Lecce...

I dettagli sulla nuova Aquila della Lazio

Si sa poco di lei e del suo falconiere, identità nascosta. E’ stato scelto da Lotito, sarebbe un suo conoscente. Per mesi ci sono stati contatti, anche con una falconiera, per definire la successione. Poi la scelta. La Lazio, come per Olympia, aprirà un contest (canali social e WhatsApp) per ridare al popolo laziale la facoltà di assegnarle il nome: Olympia, Flaminia o Vittoria. Sembra che Olympia fosse un marchio registrato dalla Lazio, può riproporlo. Con l’ex falconiere Bernabé era scattata una guerra giudiziaria, c’è il rischio che vada avanti a colpi di diffide. Olympia era il nome indicato dai tifosi nel 2010, emotivamente ha creato un vincolo con loro e il mito laziale legato al mito greco. La nuova aquila, che avrebbe 9 anni, sarà presentata prima di Lazio-Lecce, quando sarà svelato il nome. Ma non è ancora pronta per volteggiare. Sarà allenata, effettuerà delle prove all’Olimpico domani e giovedì, per replicare il più possibile l’esibizione che per 15 anni ha incantato tutti. I tempi per prepararla non si conoscono. Non può essere un caso questo annuncio improvviso, una coincidenza dentro lo stesso copione di una storia che s’intreccia. La Nord, per Lazio-Lecce, ha annunciato uno sciopero di protesta, deciso per contestare il mancato ingresso della nipotina di Vincenzo Paparelli sotto la Curva prima di Lazio-Cagliari. La Nord ha invitato tutto lo stadio a non entrare. Qui il colpo a effetto, Lotito che prova a rubare la scena mentre gli viene tolta. La nuova Olympia come un’attrattiva per cercare di richiamare più tifosi possibili. La bella sorpresa è stata rivelata nel peggior momento di smarrimento e confusione in cui è precipitata la Lazio. Il ritorno di Olympia, per adesso chiamiamola così per legame affettivo, chiude una vicenda che aveva fatto soffrire i laziali, dai più piccoli ai più grandi. E’ da troppi mesi che il popolo biancoceleste assiste ad un quotidiano gioco a perdere. E’ bene che questa nuova bella storia non finisca male. Rivolerà un’aquila nel cielo, sperando che torni la Lazio delle Super Eagles.