Il falconiere attacca la Lazio sulla nuova aquila: "È sempre Olympia". Ma si sbaglia, ecco perché
ROMA - Nemmeno un volo e già una polemica. Dopo il licenziamento del falconiere Juan Bernabé per le foto pubblicate online dopo l'intervento di protesi penina, che ha portato a interrompere i voli di Olympia, il club biancoceleste ha pubblicato sui social una foto di un'altra aquila reale, accompagnata dalla scritta: "Presentiamo la nuova aquila". Ma per Bernabé il rapace riprodotto sarebbe la stessa Olympia. "L'aquila che appare in tutte le foto relative alla nuova aquila è Olympia - scrive il falconiere su Instagram - Le cose stanno andando di male in peggio, come chi sta prendendo in giro".
La verità sulla nuova aquila della Lazio
La foto pubblicata dalla Lazio è stata scattata ieri a Formello dal fotografo ufficiale, Marco Rosi. Si sa poco di lei e del suo falconiere, identità ancora nascosta. Tutto scelto da Lotito, sarebbe un suo conoscente. E ora il nome: la società, come per Olympia, aprirà un contest (canali social e WhatsApp) per ridare al popolo laziale la facoltà di assegnarle il nome: Olympia, Flaminia o Vittoria. Sembra che Olympia fosse un marchio registrato dalla Lazio, può riproporlo.