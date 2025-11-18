Il falconiere attacca la Lazio sulla nuova aquila: "È sempre Olympia". Ma si sbaglia, ecco perché

ROMA - Nemmeno un volo e già una polemica. Dopo il licenziamento del falconiere Juan Bernabé per le foto pubblicate online dopo l'intervento di protesi penina, che ha portato a interrompere i voli di Olympia, il club biancoceleste ha pubblicato sui social una foto di un'altra aquila reale, accompagnata dalla scritta: "Presentiamo la nuova aquila". Ma per Bernabé il rapace riprodotto sarebbe la stessa Olympia. "L'aquila che appare in tutte le foto relative alla nuova aquila è Olympia - scrive il falconiere su Instagram - Le cose stanno andando di male in peggio, come chi sta prendendo in giro".