Lazio, i tifosi hanno scelto il nome: come si chiamerà la nuova aquila  

Era nell'aria, adesso è arrivata l'ufficialità. Sarà Flaminia il nuovo nome dell'aquila della Lazio . Questo quanto decretato dai tifosi, 18mila dei quali, attraverso il contest aperto per scegliere come chiamare la nuova aquila. Battuta di circa ottomila voti l'altra ipotesi, Olympia . Il primo volo sarà contro il Lecce.

In uno stadio Olimpico non caldo come altre volte, ma anzi con un clima di contestazione acceso, Flaminia farà il proprio volo per la prima volta per la partita della Lazio contro il Lecce di Di Francesco. Giacomo Garruto, il quale sui social ha spiegato alcuni post social riemersi online: "Quello che scrivevo allora non mi rappresenta più. [...] Chi mi conosce sa che vivo con rispetto, semplicità e dedizione per gli animali e la natura. Mi dispiace se qualcuno si è sentito ferito, ora voglio solo concentrarmi sul presente, fare bene il mio lavoro e vivere questa opportunità con cuore leggero e pulito".