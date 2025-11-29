Tommaso Paradiso, nuova bordata: "Vogliamo solo che Lotito se ne vada. Gli indonesiani comprano il Como, mi rode il c..."

ROMA - Tommaso Paradiso torna all'attacco di Claudio Lotito . In queste ore sui social sta diventando virale un'intervista del cantautore romano, ex frontman della disciolta band 'Thegiornalisti', che lancia bordate al presidente della Lazio, come già accaduto in passato. In un'intervista a Rtl 102.5 Paradiso, noto tifoso biancoceleste, dice, tra l'altro: " Gli indonesiani vanno a comprare il Como , è questo che mi fa rodere il c... - le sue parole - solo noi laziali sappiamo il dramma che stiamo vivendo. Noi non vogliamo vincere lo scudetto, non vogliamo arrivare in Champions League, noi vogliamo semplicemente che Claudio Lotito lasci la Lazio . Il nostro scopo è solo questo, non abbiamo altri obiettivi".

Paradiso all'attacco

Paradiso aggiunge ancora: "Voi non potete capire quello che ci sta facendo vivere. C'è chi pensa che la Lazio, proprio perché sta soffrendo tanto, non vada lasciata sola e quindi bisogna andare allo stadio. E invece c'è chi pensa che, proprio per dare un segnale forte, di cambiamento, al presidente, bisognerebbe lasciare lo stadio vuoto. Far capire che noi, finché ci sei tu, qui non ci entriamo più".