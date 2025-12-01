La strategia della Lazio per rispondere al disastro dell’arbitro Collu a San Siro: il piano del club

ROMA - È una ruota, il Var. Oggi va male a me, domani a te. Non è il caso della Lazio, per lei è una ruota della sfortuna, si sente sempre più danneggiata, in balia di sciagurate terne e varisti. Ritiene uno scippo il rigore negato a Milano, degno di entrare nella top five degli episodi che fanno casistica insieme al rigore negato a Immobile e alla seguente espulsione col Torino nel 2017 dopo il contatto con Burdisso, al gol di gomito di Cutrone nel 2018 (quando le immagini sparirono nell’imminenza del caso e riapparvero dopo), alla palla (dentro o fuori?) di McKennie prima del gol di Vlahovic a Torino con la Juve nel 2024. Pezzi da collezione horror, ce ne sono tanti altri, ci si può dilettare. E’ infausta, per la Lazio, l’epoca del Var. Lo è stata dall’inizio, tanto da spingere la società a protestare più volte. Con Lotito, con l’ex diesse Tare, memorabili le sue discese in campo, con il diesse Fabiani, che un anno fa urlò «abolitelo». A San Siro non ci sono state reazioni, la società ha scelto di far parlare le immagini pubblicando l’azione incriminata su Instagram: «Le immagini parlano da sole». Il silenzio stampa è proseguito ieri, le reazioni sono state mediate dalla riflessione, dalla diplomazia e dall’autocensura, ma non è escluso che a freddo, tra oggi e domani, ci sia una presa di posizione anche alla luce delle analisi del designatore Rocchi, ha sentenziato il pasticcio confezionato dal Var Di Paolo (prima) e dall’arbitro Collu (poi). Molti tifosi laziali hanno contestato la linea scelta dal club.