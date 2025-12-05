Minacce a Lotito per far cedere la Lazio, 5 indagati

Sono scattate le perquisizioni da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma (su delega della procura) nei confronti di cinque persone indagate per tentata estorsione e manipolazione del mercato ai danni del presidente della Lazio Claudio Lotito, che ha sempre dichiarato di non volere cedere il club . I cinque sono accusati in concorso di avere, con reiterati atti di minaccia tramite social, mail e telefonate anonime al presidente della Lazio, compiuto atti per costringerlo a vendere la Lazio, in almeno un caso, a procedere ad un aumento di capitale. Non solo.

Caso Lotito, notizie false online

Gli indagati sono accusati inoltre di aver diffuso a mezzo social network o attraverso una testata online notizie false relative alla imminente cessione da parte di Claudio Lotito del pacchetto azionario di controllo della Lazio e alla intenzione del presidente di far deliberatamente retrocedere la squadra in una serie minore per ottenere il cosiddetto paracadute di 35 milioni di euro.

Telefonate e striscione

Ecco cosa hanno scritto i pm nel decreto di perquisizione di 10 pagine circa le minacce a Lotito: "Un disegno più ampio e unitario volto, da un lato, a diffondere notizie false idonee a cagionare una riduzione del prezzo delle azioni della società sportiva quotata in borsa e, d'altro lato, a indurre e costringere l'azionista di maggioranza а cedere il pacchetto azionario di controllo sono stati raccolti ancora nelle ultime settimane dalla acquisizione delle pseudonotizie diffuse attraverso la pubblicazione on line" per "orientare una protesta delle tifoserie della Lazio contro Lotito". Diversi gli episodi denunciati dal presidente della squadra tra cui uno striscione esposto l'11 giugno da un appartamento in piazza del Parlamento, di fronte alla Camera dei Deputati, con su scritto 'Lotito libera la Lazio'. Ma anche una telefonata ricevuta il 17 luglio durante la quale un uomo, "esprimendosi con accento romano, lo minacciava specificando che l'avrebbe ucciso se non fosse andato via e avesse lasciato la S.S. Lazio". E ancora il 20 settembre una guardia giurata di vigilanza ha notato sotto l'abitazione di Lotito un uomo che attaccava "alcuni adesivi dal contenuto oltraggioso".