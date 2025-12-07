Lotito: "Mercato di gennaio e obiettivi per la Lazio? Il peggio e il meglio non è mai morto"
ROMA - "Nessun obiettivo per la squadra, nonostante la classifica? Io penso che stanno trovando una quadratura, il gruppo si è cementato, ha delle potenzialità". Cosi il presidente della Lazio, Claudio Lotito, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita tra i biancocelesti e il Bologna. "Se riuscissero a esprimere tutte le potenzialità potranno dire la loro, come hanno dimostrato", prosegue il numero uno della Lazio che poi aggiunge: "Problemi di concentrazione? L'allenatore farà le sue scelte. Comunque - tuona Lotito - teniamo presente che la società non ha alcun interesse a indebolire la squadra, per fugare qualsiasi preoccupazione inventata. La squadra ha delle potenzialità, il peggio e il meglio non è mai morto. Con il lavoro di tutti, allenatore staff e società, possiamo percorrere un tragitto che ci ha sempre visto presenti nelle competizioni europee. Non dobbiamo fasciarci la testa prima di rompercela, ma fare un percorso con i nostri mezzi. Il gruppo è molto motivato per dire la sua".
Lotito sul mercato: "La squadra non verrà indebolita"
"Se rinforzeremo la squadra nel mercato di gennaio? Ho detto che non verrà indebolita. Quindi c'è una logica. Qui però non andiamo al supermercato per paguro, prendo 3...", spiega Lotito. "Ci sono persone che stanno dimostrando tutto il loro valore, diamo loro valore. Poi, laddove ci fossero necessità o ritocchi per l'allenatore... ma l'obiettivo della società non è quello di indebolire la squadra. Alcuni nostri giocatori sono appetiti, ma non sul mercato".
Lotito su Immobile: "Ciro è uno di famiglia"
Il presidente della Lazio è stato intervistato anche da Dazn, soffermandosi in particolar modo sul ritorno da ex di Ciro Immobile allo Stadio Olimpico: "Immobile - racconta Lotito - l'ho acquisito io e lo abbiamo trattato come uno di famiglia. Per motivi professionali Ciro ha deciso di cambiare ambiente e nel mondo del professionismo ci può stare. Gli abbiamo voluto bene, ma come tutte le cose ogni inizio ha una fine".
