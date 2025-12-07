Lotito: "Mercato di gennaio e obiettivi per la Lazio? Il peggio e il meglio non è mai morto"

ROMA - "Nessun obiettivo per la squadra, nonostante la classifica? Io penso che stanno trovando una quadratura, il gruppo si è cementato, ha delle potenzialità". Cosi il presidente della Lazio, Claudio Lotito, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita tra i biancocelesti e il Bologna. "Se riuscissero a esprimere tutte le potenzialità potranno dire la loro, come hanno dimostrato", prosegue il numero uno della Lazio che poi aggiunge: "Problemi di concentrazione? L'allenatore farà le sue scelte. Comunque - tuona Lotito - teniamo presente che la società non ha alcun interesse a indebolire la squadra, per fugare qualsiasi preoccupazione inventata. La squadra ha delle potenzialità, il peggio e il meglio non è mai morto. Con il lavoro di tutti, allenatore staff e società, possiamo percorrere un tragitto che ci ha sempre visto presenti nelle competizioni europee. Non dobbiamo fasciarci la testa prima di rompercela, ma fare un percorso con i nostri mezzi. Il gruppo è molto motivato per dire la sua".