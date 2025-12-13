Sarri diretta dopo Parma-Lazio: interviste e conferenza stampa LIVE

Neanche due espulsioni fermano la Lazio, che espugna il Tardini e batte il Parma 1-0 grazie alla rete di Noslin . I biancocelesti ritrovano i tre punti in una partita estremamente nervosa che li vede chiudere in nove, con il discusso rosso diretto a Zaccagni nel primo tempo e il rosso a Basic per reazione violenta nel secondo, generando tante proteste e polemiche. Attese ai microfoni le parole di Maurizio Sarri , tra interviste e conferenza stampa: segui tutte le dichiarazioni in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

20:22

Cuesta: "La superiorità numerica ti può togliere lucidità"

"Un problema ritrovarsi con due uomini in più? Può essere uno dei punti, è una situazione che abbiamo vissuto per la prima volta. Il vantaggio numerico ti porta frenesia, la volontà di fare il risultato immediatamente e nel frattempo di toglie lucidità e aumenta la frustazione se le cose non vanno come previsto. Non posso fare un'analisi completamente lucida adesso, ma può essere una cosa che è successa". Questa l'analisi del tecnico del Parma, Carlos Cuesta.

20:17

La Lazio vince in nove: in Serie A non succedeva dal 2017!

Una vittoria in nove contro undici non accadeva in Serie A da otto anni: l'ultima volta fu in un Milan-Bologna del 2017, con il trionfo dei rossoneri nonostante due espulsioni. Oggi, invece, è toccato alla Lazio di Sarri.

20:13

Hernanes: "Dopo l'espulsione ho pensato che avrebbe vinto la Lazio"

Questa l'analisi dell'ex biancoceleste Hernanes dagli studi di Dazn: "Quando ho visto la seconda espulsione ho pensato: vince la Lazio. Perché il Parma pensava di avere un grande vantaggio e che sarebbe stata facile, ma la Lazio era molto vogliosa già da quando era rientrata in campo: voleva di più questa vittoria".

20:10

La Lazio vince e si avvicina alla zona Europa

Tre punti fondamentali per i biancocelesti di Sarri, che toccano quota 22 punti e si avvicinano alla zona Europa, anche se le squadre davanti devono ancora giocare. QUI LA CLASSIFICA AGGIORNATA

20:05

Sarri festeggia così un grande traguardo con la Lazio

Con questa vittoria Sarri raggiunge quota 200 punti in Serie A con la Lazio. Un grandissimo traguardo, festeggiato nel migliore dei modi: con una vittoria di carattere e rabbia, anche in inferiorità numerica, tra la gioia dei tifosi.

20:01

Zaccagni, quante polemiche per il rosso: il fallo su Estevez

Ecco la fotosequenza del fallo di Zaccagni su Estevez, punito con un rosso diretto da Marchetti.

19:59

Lazio, vittoria eroica in nove: Sarri esulta

Sarri alza le braccia al cielo dopo il triplice fischio di Marchetti: la sua Lazio si è resa protagonista di una vittoria eroica in nove contro undici, con due espulsioni che hanno generato tantissime polemiche.

19:57

La Lazio resta in nove ma batte il Parma: decisivo Noslin

Triplice fischio allo Stadio Tardini: la Lazio batte il Parma nonostante i due rossi a Zaccagni e Basic che l'avevano lasciata in nove. Tante polemiche per le due espulsioni dell'arbitro Marchetti e per questo motivo si aspettano le parole di Sarri su quanto successo in campo.

