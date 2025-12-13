© Getty Images
Parma-Lazio diretta Serie A: segui live la sfida di calcio oggi
Cuesta affronta Sarri al Tardini: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Il Parma ospita la Lazio al Tardini nel match valido per la quindicesima giornata di Serie A: segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it.
16:30
A breve il calcio d'inizio di Parma-Lazio
Il calcio d'inizio di Parma-Lazio è in programma alle 18 allo stadio Tardini.
Parma - Stadio Tardini