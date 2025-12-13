Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 13 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Parma-Lazio diretta Serie A: segui live la sfida di calcio oggi© Getty Images

Parma-Lazio diretta Serie A: segui live la sfida di calcio oggi

Cuesta affronta Sarri al Tardini: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
1 min
TagsSerie AparmaLazio
Aggiorna

Il Parma ospita la Lazio al Tardini nel match valido per la quindicesima giornata di Serie A: segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it.

 

16:30

A breve il calcio d'inizio di Parma-Lazio

Il calcio d'inizio di Parma-Lazio è in programma alle 18 allo stadio Tardini.

Parma - Stadio Tardini

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, la classificaSerie A, il calendario

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS