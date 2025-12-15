Corriere dello Sport.it
lunedì 15 dicembre 2025
Festa di Natale Lazio diretta: tutte le dichiarazioni e gli aggiornamenti LIVE

In un noto locale della Capitale il club biancoceleste celebra le festività natalizie: dal presidente Lotito al tecnico Sarri, tutti i protagonisti della serata
ROMA - A pochi giorni dal Santo Natale, la Società Sportiva Lazio celebra le festività con tutti i propri dipendenti. La serata, organizzata a Spazio Novecento, vedrà come protagonisti il tecnico Maurizio Sarri e tutti i giocatori laziali, reduci dalla splendida prestazione fornita a Parma. A fare gli onori di casa ci sarà il Presidente Claudio Lotito, accompagnato dal direttore sportivo Angelo Mariano Fabiani. Segui tutti gli aggiornamenti

 

19:32

Lazio, la festa di Natale a Spazio 900

Tutto pronto a Spazio 900 per la festa natalizia organizzata dalla Lazio: nel locale dell'Eur sono attesi il Presidente Claudio Lotito, il tecnico Maurizio Sarri e la rosa dei calciatori al completo, oltre a tutti i dirigenti del club pù antico della Capitale.

Roma  

