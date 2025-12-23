Corriere dello Sport.it
martedì 23 dicembre 2025
Zaccagni: "Lazio brava a rimanere unita, Sarri è un motivatore". Sulla Nazionale e Gattuso...

Le parole del capitano biancoceleste che mette nel mirino obiettivi e sogni per il 2026
TagszaccagniLazioItalia
ROMA - "Stagione 2025/26? Annata particolare. E' partita con più di qualche difficoltà, ma siamo stati bravi a rimanere uniti. E bravo è stato anche il mister che ha trasmesso la sua mentalità: adesso si sta vedendo il lavoro di mesi e siamo contenti per questo". Così il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, intervistato ai microfoni di Sky Sport. "Mister Sarri? E' un motivatore, ti spinge a dare tutto. Quando si vince e si fa il lavoro che chiede lui è al settimo cielo e ci piace vederlo così. A noi piace dare il massimo e adesso ci sta riuscendo. E' una delle più grandi soddisfazioni".

Zaccagni: "Lo spogliatoio è unito. La paternità mi ha fatto fare uno step mentale"

Nonostante le molteplici difficoltà della prima parte di stagione, nello spogliatoio biancoceleste si è creata un'unione speciale: "Lo vediamo negli allenamenti, lo percepiamo", sottolinea il numero dieci della Lazio. "Nasce da dentro, non è facile fronteggiare le difficoltà come a Parma e nonostante questo siamo riusciti a portare a casa i 3 punti", ricorda Zaccagni per il quale diventare papà ha avuto senza dubbio un impatto importante non solo nella sfera privata ma anche in campo. "La paternità ti fa fare quello step mentale che cercavo. Dea è la mia principessa, la femmina è del papà, si dice, e infatti è proprio così".

"Italia ai Mondiali? Ci andrà perché lo meritiamo. Gattuso amico e allenatore"

Mattia svela poi obiettivi e sogni per il 2026 ormai alle porte: "Dal punto di vista calcistico, vorrei dare più gioie possibili ai tifosi della Lazio: se lo meritano e ce lo meritiamo anche noi. Stiamo davvero creando qualcosa di bello e raggiungere gli obiettivi con questa atmosfera è gratificante". E in azzurro, ovviamente, il sogno è giocare i prossimi Mondiali negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. "La Nazionale ci andrà perché ce lo meritiamo - assicura Zaccagni -. Siamo un bellissimo gruppo, purtroppo non siamo riusciti ad andarci direttamente ma nelle due partite che ci aspettano faremo bene. Gattuso? Prima di essere un allenatore è un nostro amico e questo al gruppo ha dato tanto. Poi in campo fa un grandissimo lavoro, è un allenatore molto forte e anche per questo sono sicuro che ce la faremo".

