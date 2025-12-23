Zaccagni: "Lazio brava a rimanere unita, Sarri è un motivatore". Sulla Nazionale e Gattuso...

"Italia ai Mondiali? Ci andrà perché lo meritiamo. Gattuso amico e allenatore"

Mattia svela poi obiettivi e sogni per il 2026 ormai alle porte: "Dal punto di vista calcistico, vorrei dare più gioie possibili ai tifosi della Lazio: se lo meritano e ce lo meritiamo anche noi. Stiamo davvero creando qualcosa di bello e raggiungere gli obiettivi con questa atmosfera è gratificante". E in azzurro, ovviamente, il sogno è giocare i prossimi Mondiali negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. "La Nazionale ci andrà perché ce lo meritiamo - assicura Zaccagni -. Siamo un bellissimo gruppo, purtroppo non siamo riusciti ad andarci direttamente ma nelle due partite che ci aspettano faremo bene. Gattuso? Prima di essere un allenatore è un nostro amico e questo al gruppo ha dato tanto. Poi in campo fa un grandissimo lavoro, è un allenatore molto forte e anche per questo sono sicuro che ce la faremo".