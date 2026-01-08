Pellegrini incredulo per il rigore negato alla Lazio: "Imbarazzante, fermatevi". E Sozza risponde
Il primo tempo della sfida tra Lazio e Fiorentina è stato segnato da un episodio destinato a far discutere a lungo. Al cuore della polemica il contatto in area tra Pongračić e Gila, un fallo apparso evidente a molti osservatori ma non al direttore di gara Sozza né al VAR, che hanno deciso di lasciar correre scatenando l’ira dei biancocelesti. Diversi giocatori della Lazio hanno provato a parlare con l’arbitro nel tunnel dell’Olimpico, convinti che il calcio di rigore fosse netto. Ma il tentativo di ricevere spiegazioni è stato subito interrotto.
Il dialogo dei giocatori della Lazio contro Sozza
Nelle immagini di Dazn si vedono Zaccagni, Gila e Pellegrini con Sozza nel tunnel prima di rientrare in campo per il secondo tempo. “Più chiaro di così? Rigore nettissimo dai! Una roba imbarazzante, fermatevi oh!” hanno protestato i biancocelesti, sottolineando come per loro non ci fossero dubbi sull’irregolarità commessa da Pongračić. Sozza, però, è rimasto fermo sulla propria decisione e ha invitato i giocatori a interrompere le proteste: “Fermatevi voi ragazzi, fermatevi voi!” ha risposto il direttore di gara, richiamando la squadra alla calma. Da lì tutti in campo per il secondo tempo senza ricevere chiarimenti.