Pellegrini incredulo per il rigore negato alla Lazio: "Imbarazzante, fermatevi". E Sozza risponde

Il primo tempo della sfida tra Lazio e Fiorentina è stato segnato da un episodio destinato a far discutere a lungo. Al cuore della polemica il contatto in area tra Pongračić e Gila, un fallo apparso evidente a molti osservatori ma non al direttore di gara Sozza né al VAR, che hanno deciso di lasciar correre scatenando l’ira dei biancocelesti. Diversi giocatori della Lazio hanno provato a parlare con l’arbitro nel tunnel dell’Olimpico, convinti che il calcio di rigore fosse netto. Ma il tentativo di ricevere spiegazioni è stato subito interrotto.