Felipe Caicedo difende la Lazio: l'attacco durissimo contro gli arbitri dopo gli errori contro la Fiorentina
La serata dell’Olimpico lascia dietro di sé una scia di tensione e polemiche arbitrali. La Lazio si sente danneggiata da due episodi che hanno inciso pesantemente sul risultato finale. Il primo arriva nel corso del match: Gila viene trattenuto vistosamente in area di rigore, ma l’arbitro Sozza lascia correre e dal VAR non arriva alcuna segnalazione. Un episodio che ha subito acceso il malumore dei tifosi biancocelesti. Nel finale, però, il clima si surriscalda definitivamente. Su un intervento di Gila su Gudmunsson, Sozza inizialmente fa proseguire, ma il VAR interviene e richiama il direttore di gara all’On Field Review. Dopo aver rivisto le immagini, l’arbitro cambia decisione e assegna il rigore alla Fiorentina, trasformato dal numero 10 viola. Una scelta che i biancocelesti definiscono un vero e proprio “regalo”, soprattutto alla luce del mancato penalty precedente.
La reazione dell’ex Caicedo
Tra le voci più dure spicca quella di un ex biancoceleste molto amato: Felipe Caicedo. L’attaccante, che con la Lazio ha lasciato ricordi indelebili, ha affidato ai social un messaggio diretto e senza giri di parole: “Questo comportamento arbitrale è inaccettabile”. Tanti tifosi con lui. Le polemiche contro gli arbitri non si spengono.