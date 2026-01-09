Corriere dello Sport.it
venerdì 9 gennaio 2026
Lazio, ecco Taylor: visite mediche, poi la firma. Tutti i dettagli

Il centrocampista olandese, ingaggiato dall'Ajax, è pronto a firmare il contratto con cui si legherà al club biancoceleste
Lazio, è il giorno di Kenneth Taylor. Il centrocampista olandese, ingaggiato dall'Ajax, è arrivato nella serata di ieri a Roma e questa mattina, venerdì 9 gennaio, sta svolgendo le visite mediche di rito a Villa Mafalda.

Lazio, dopo Ratkov ecco Taylor: i dettagli degli accordi

A seguire, il classe 2002 si trasferirà a Formello per la firma sul contratto. Taylor è il secondo acquisto in due giorni per il club biancoceleste, dopo quello dell'attaccante serbo Petar Ratkov. Taylor (ormai ex Ajax) è costato 17 milioni, è prevista una rivendita del 15%. Ratkov 12 milioni. Hanno firmato entrambi per 5 anni. Stipendi da 1,5 milioni e 1,3. Taylor rimpiazza Guendouzi, è mancino, gioca a destra e a sinistra.

BIANCOCELESTE TUTTO L'ANNO! Abbonati per 3 mesi a 19,90€ e ricevi GRATIS A CASA TUA il Calendario Ufficiale 2026 dalla S.S.Lazio © RIPRODUZIONE RISERVATA

