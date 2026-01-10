Lazio, i convocati per il Verona: Sarri mette in lista i nuovi acquisti Taylor e Ratkov

Ingaggiati e subito convocati. I nomi dei due nuovi acquisti della Lazio sono nella lista anti-Verona: Taylor e Ratkov, infatti, fanno parte dei giocatori a disposizione di Sarri per la trasferta contro l'Hellas, in agenda domani alle ore 18 in punto. Assente come da previsioni, invece, Basic, fermato da un infortunio rimediato nel primo tempo contro la Fiorentina all'Olimpico. Discorso simile per Guendouzi, che ha lasciato Roma per iniziare la nuova avventura in Turchia.