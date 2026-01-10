Corriere dello Sport.it
sabato 10 gennaio 2026
Lazio, i convocati per il Verona: Sarri mette in lista i nuovi acquisti Taylor e Ratkov

I due rinforzi del mercato invernale subito dentro: tra gli assenti spicca Basic
Ingaggiati e subito convocati. I nomi dei due nuovi acquisti della Lazio sono nella lista anti-Verona: Taylor e Ratkov, infatti, fanno parte dei giocatori a disposizione di Sarri per la trasferta contro l'Hellas, in agenda domani alle ore 18 in punto. Assente come da previsioni, invece, Basic, fermato da un infortunio rimediato nel primo tempo contro la Fiorentina all'Olimpico. Discorso simile per Guendouzi, che ha lasciato Roma per iniziare la nuova avventura in Turchia.    

Lazio, le scelte di Sarri 

Ecco la lista completa: Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel; Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli; Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Rovella, Taylor, Vecino; Attaccanti: Cancellieri, Isaksen, Noslin, Pedro, Ratkov. 

 

 

 

