Lazio, tutto su Toth. C'è l'allarme Romagnoli

ROMA - Un altro centrocampista e occhio alle uscite. Saranno tre settimane bollenti. La Lazio garantirà a Sarri un’altra mezzala , arriverà uno tra Toth , Timber e Fabbian. Il resto dipenderà dalle partenze. Per Cancellieri può arrivare l’offerta del Brentford, la richiesta è 20 milioni. Il Besiktas vuole Tavares , Lotito per adesso non scende sotto i 18 milioni. Su Dele-Bashiru ci sarebbe il Nottingham Forest. Piste arabe per Dia . Belahyane è richiesto dal Torino, la Lazio vorrebbe cederlo per 10 milioni, i granata chiedono il prestito. Isaksen è valutato 20 milioni, se arrivassero offerte verrebbero prese al volo. Per ogni partenza è immaginabile un arrivo. Gli allarmi suonano anche per giugno, sulle tracce di Romagnoli ci sarebbe Roberto Mancini, pronto a portarlo all’Al-Sadd. Alessio è in scadenza nel 2027, il rinnovo è sempre fermo alla promessa inevasa di Lotito del 2023. La distanza non è mai stata colmata e Romagnoli non ha mai fatto sconti. In estate sarà un tema bollente.

Lazio, una mezzala per Sarri

Il diesse Fabiani ha chiuso il rinnovo di Marusic, lunedì può chiudere Basic e dovrà rivalutare le posizioni di Romagnoli e Gila. Il fronte è doppio, si lega al mercato. Fabiani deve innanzitutto completare il piano rinforzi attuale, tratta ad oltranza per prendere Toth del Ferencvaros, 20 anni, considerato una stellina. E’ valutato 15 milioni, la Lazio ne ha offerti 12 più bonus. Toth ieri è rimasto in panchina nell’amichevole contro l’Holstein Kiel, un primo segnale. C’è l’accordo col giocatore, manca quello col club. Toth è stato osservato da grandi club e gli ungheresi pensano di poter strappare cifre alte. In corsa resta Timber del Feyenoord, è in scadenza a giugno, la prima offerta è stata respinta, non superava i 5 milioni. La richiesta è del doppio. Il Feyenoord è disposto a perdere il giocatore a zero. Fabbian del Bologna è più lontano, ma è sempre una pista. La richiesta è 15 milioni. La Lazio lo valuta 12. Per Sarri non è una mezzala pura, più un trequartista, ma piace. Proposto Orel Mangala del Lione, centrocampista belga.

Lazio, caccia al vice Zaccagni

Serve un vice Zaccagni. Sarri voleva Insigne, rimasto appeso all’apertura di Lotito. Fabiani ha trattato Maldini, c’è stato un contatto tra l’agente e la Juve. Lascerà l’Atalanta. La Lazio vorrebbe prenderlo in prestito. In avanti ci sono varie riflessioni, molto dipenderà dai casi Cancellieri, Isaksen e Dia. Se partissero servirebbero rimpiazzi veri. Sembra proibito il sogno Rayan del Vasco da Gama, 19 anni, stella brasiliana. Ha una valutazione monstre di 50 milioni, inaccessibile tranne che per i top club. C’è Amarildo, ex laziale, dietro questa segnalazione, lavora come osservatore in Brasile. I 50 milioni non possono essere una cifra effettiva, per arrivare all’attaccante, che può coprire tutti i ruoli davanti, ne potrebbero “bastare” 30 più una grossa percentuale di rivendita. Un paio di cessioni in avanti permetterebbero alla Lazio di avere un budget spendibile. Ci sono nomi al limite del fantacalcio, altri più realizzabili. Sogni veri o falsi, si vedrà.