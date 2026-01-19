De Grandis affossa la Lazio e Lotito in tv: "È il momento più critico. Taylor e Ratkov? Sono due che..."

La sconfitta casalinga della Lazio contro il Como fa discutere . I biancocelesti non sono mai stati in grado di mettere in difficoltà la squadra di Fabregas che ha dominato all'Olimpico. Ora la corsa ai piazzamenti europei si fa estremamente difficile e la situazione è sempre più pesante, come evidenziato da Stefano De Grandis nel post partita. Il giornalista di Sky Sport ha parlato così dopo la sconfitta della Lazio: " È il momento più critico dei 21 anni di presidenza di Lotito. Se qua a Prato Nevoso nevica, sulla testa della Lazio nevica da inizio stagione".

Le parole di De Grandis sul momento della Lazio

De Grandis prosegue: "La Lazio non ha potuto fare mercato. Il mercato può iniziare a farlo solo ora. Ha perso due giocatori [Castellanos e Guendouzi, ndr]. Sono arrivati Taylor e Ratkov, che è tutto da scoprire. Lotito dice 'qua comando io, io faccio le scelte e l'allenatore deve formare', ma se tu hai un progetto devi scegliere i calciatori in base alle indicazioni dell'allenatore, altrimenti il progetto non ci sarà mai".