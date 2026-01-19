Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 19 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
De Grandis affossa la Lazio e Lotito in tv: "È il momento più critico. Taylor e Ratkov? Sono due che..."

De Grandis affossa la Lazio e Lotito in tv: "È il momento più critico. Taylor e Ratkov? Sono due che..."

Il giornalista di Sky Sport ha parlato del momento dei biancocelesti dopo la sconfitta casalinga contro il Como: l'analisi
1 min
TagsDe GrandisLazio
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

La sconfitta casalinga della Lazio contro il Como fa discutere. I biancocelesti non sono mai stati in grado di mettere in difficoltà la squadra di Fabregas che ha dominato all'Olimpico. Ora la corsa ai piazzamenti europei si fa estremamente difficile e la situazione è sempre più pesante, come evidenziato da Stefano De Grandis nel post partita. Il giornalista di Sky Sport ha parlato così dopo la sconfitta della Lazio: "È il momento più critico dei 21 anni di presidenza di Lotito. Se qua a Prato Nevoso nevica, sulla testa della Lazio nevica da inizio stagione".

Le parole di De Grandis sul momento della Lazio

De Grandis prosegue: "La Lazio non ha potuto fare mercato. Il mercato può iniziare a farlo solo ora. Ha perso due giocatori [Castellanos e Guendouzi, ndr]. Sono arrivati Taylor e Ratkov, che è tutto da scoprire. Lotito dice 'qua comando io, io faccio le scelte e l'allenatore deve formare', ma se tu hai un progetto devi scegliere i calciatori in base alle indicazioni dell'allenatore, altrimenti il progetto non ci sarà mai".

BIANCOCELESTE TUTTO L'ANNO! Abbonati per 3 mesi a 19,90€ e ricevi GRATIS A CASA TUA il Calendario Ufficiale 2026 dalla S.S.Lazio © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

La partitaLe pagelle della Lazio

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS