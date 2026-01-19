Lazio-Como diretta: segui la sfida di Serie A LIVE
La Lazio ospita il Como nel monday night della ventunesima giornata Serie A: segui la diretta della partita su CorrieredelloSport.it con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
20:17
La panchina del Como
A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Kempf, Dossena, Sergi Roberto, Douvikas, Alberto Moreno, Kuhn, Posch, Vojvoda, Le Borgne, Van der Brempt, Cerri.
20:08
La panchina della Lazio
A disposizione: Mandas, Furlanetto, Rovella, Dele-Bashiru, Pedro, Noslin, Tavares, Isaksen, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Farcomeni.
19:58
Como, la formazione ufficiali
COMO (4-3-2-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Alex Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Jesus Rodriguez, Nico Paz; Baturina. All. Fabregas
19:56
Lazio, la formazione ufficiale
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni. All. Sarri
19:44
Dove vedere Lazio-Como in tv? Dazn o Sky, orario
Pe scoprire dove vedere la partita, CLICCA QUI!
19:00
La Lazio ospita il Como: l'orario
Il calcio d'inizio del match tra Lazio e Como è in programma alle ore 20:45
Roma - Stadio Olimpico