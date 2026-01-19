Corriere dello Sport.it
Lazio-Como diretta: segui la sfida di Serie A LIVE© ANSA

Lazio-Como diretta: segui la sfida di Serie A LIVE

2 min
Aggiorna

La Lazio ospita il Como nel monday night della ventunesima giornata Serie A: segui la diretta della partita su CorrieredelloSport.it con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

 

20:17

La panchina del Como

A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Kempf, Dossena, Sergi Roberto, Douvikas, Alberto Moreno, Kuhn, Posch, Vojvoda, Le Borgne, Van der Brempt, Cerri.

20:08

La panchina della Lazio

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Rovella, Dele-Bashiru, Pedro, Noslin, Tavares, Isaksen, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Farcomeni.

19:58

Como, la formazione ufficiali

COMO (4-3-2-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Alex Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Jesus Rodriguez, Nico Paz; Baturina. All. Fabregas

19:56

Lazio, la formazione ufficiale

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni. All. Sarri

19:44

Dove vedere Lazio-Como in tv? Dazn o Sky, orario

Pe scoprire dove vedere la partita, CLICCA QUI!

19:00

La Lazio ospita il Como: l'orario

Il calcio d'inizio del match tra Lazio e Como è in programma alle ore 20:45

Roma - Stadio Olimpico

 

