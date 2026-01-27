Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 27 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Gaffe della Lega Serie A: "Paolo Maldini" dall’Atalanta alla Lazio

Sul sito ufficiale, sezione calciomercato, annunciata un’operazione dal sapore "vintage". E i tifosi ci scherzano su…
2 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Scivolone clamoroso della Lega Serie A che, nella sezione ufficiale dedicata ai trasferimenti, ha inserito un’operazione decisamente… fuori dal tempo. Tra i movimenti in entrata della Lazio è infatti comparso il nome di Paolo Maldini, indicato come trasferimento ufficiale dall’Atalanta al club biancoceleste.

Serie A, errore su un Maldini… sbagliato

Peccato che non si tratti dell’ex capitano e leggenda del Milan, ritiratosi dal calcio giocato nel lontano 2009, ma di Daniel Maldini, suo figlio, attualmente di proprietà dell’Atalanta e passato alla Lazio in prestito. Un errore di nome che non è passato inosservato e che ha immediatamente acceso l’ironia del web. Sui social, soprattutto tra i tifosi laziali, il lapsus è diventato virale nel giro di pochi minuti. Battute e commenti sarcastici hanno invaso i social prendendo di mira l’evidente gaffe istituzionale. “Va bene che è un po’ anziano, ma Paolo Maldini ci piace come possibile erede di Romagnoli”, ha scritto ironicamente un tifoso biancoceleste, riassumendo lo spirito generale della reazione online.

 

 

 

BIANCOCELESTE TUTTO L'ANNO! Abbonati per 3 mesi a 19,90€ e ricevi GRATIS A CASA TUA il Calendario Ufficiale 2026 dalla S.S.Lazio © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Lazio, ecco Edoardo Motta: l'annuncio ufficialeLazio, cosa sta succedendo attorno a Romagnoli

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS