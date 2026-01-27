Lazio, ecco Maldini: visite mediche e firma

Daniel Maldini sarà un nuovo giocatore della Lazio . Il trequartista classe 2001 sta attualmente svolgendo le visite mediche con il club biancoceleste a Villa Mafalda. Dopo aver terminto i test atletici, Maldini metterà la propria firma sul contratto che lo renderà un nuovo calciatore a disposizione di Sarri.

Maldini alla Lazio: visite mediche e firma

Maldini è il nuovo rinforzo messo a disposizione dalla società a Sarri in questa sessione di calciomercato invernale, seguendo di un giorno l'arrivo di Motta. La trattativa con l'Atalanta si è chiusa attraverso la formula del prestito oneroso a 1 milione di euro (oltre a 500mila euro di bonus), con un diritto di riscatto fissato a 14 milioni. Questo può diventare un obbligo nel caso in cui la Lazio dovesse qualificarsi a una competizione europea. Nella prima metà di stagione Maldini ha giocato 9 partite con l'Atalanta in Serie A, senza trovare il gol.